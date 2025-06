Sciopero nazionale metalmeccanici | manifestazioni in tutta Italia per il rinnovo contratti

In un momento cruciale per il settore metalmeccanico, le grandi città italiane si animano con manifestazioni intense e partecipate. Lo sciopero nazionale, proclamato da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, mira a far sentire la voce di migliaia di lavoratori e a sottolineare l'importanza di un rinnovo contrattuale che garantisca diritti e stabilità. Per la Lombardia, la mobilitazione inizia a Bergamo alle 9:30, un gesto forte per il futuro di tutto il Paese.

"Senza contratto il Paese si blocca". E' questo lo slogan scelto per lo sciopero nazionale del settore metalmeccanico, proclamato da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil per venerdì prossimo 20 giugno, con diverse manifestazioni regionali, a sostegno del rinnovo dei contratti nazionali di Federmeccanica e Unionmeccanica. Per la Lombardia la manifestazione si terrà a Bergamo con concentramento alle ore 9,30 e partenza del corteo alle 10. Il corteo si snoderà per le vie del centro fino ad arrivare in Piazza Matteotti dove si svolgerà il comizio con sei interventi. Tre interventi di delegati (uno per ogni organizzazione sindacale) e tre dei segretari: Mirko Dolzadelli (segretario generale Fim-Cisl Lombardia), Vittorio Sarti (coordinatore Uilm-Uil Lombardia) e le conclusioni saranno a cura di Luca Trevisan (segretario organizzativo Fiom-Cgil nazionale).

SENZA CONTRATTO IL PAESE SI BLOCCA! Il 20 giugno sciopero nazionale di 8 ore con manifestazioni regionali. Basta! Vogliamo il rinnovo dei contratti nazionali! Lotteremo fino alla fine

