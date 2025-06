Sciopero generale dei metalmeccanici | venerdì 20 giugno manifestazione a Lanciano

Venerdì 20 giugno, Lanciano si mobiliterà con una grande manifestazione per lo sciopero generale dei metalmeccanici, indetto da Fim, Fiom e Uilm. I lavoratori incroceranno le braccia per 8 ore, portando a 40 il totale delle ore di protesta, in un gesto deciso per chiedere la riapertura del tavolo delle trattative sul contratto nazionale. Una protesta che vuole fare sentire forte la voce di chi costruisce il nostro futuro.

