Sciopero dei trasporti il 20 giugno stop di 24 ore per treni e bus

Se ti sposti quotidianamente, preparati a un venerdì da non perdere: il 20 giugno, treni e bus fermeranno per 24 ore a causa di uno sciopero generale. Un'intera giornata di disagi per pendolari e cittadini, ma anche un importante momento di protesta che potrebbe cambiare le regole del gioco. Rimani aggiornato e pianifica con anticipo i tuoi spostamenti, perché questa mobilitazione coinvolge tutto il sistema di trasporto pubblico.

Si preannuncia un venerdì "bollente" e non solo per le alte temperature quello del 20 giugno per uno sciopero generale di 24 ore proclamato dalle sigle di base Usb, Cub e Sgb. Uno sciopero che interessa anche il trasporto pubblico e ferroviario. Si prevedono dunque disagi per pendolari e.

