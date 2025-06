Sciopero 20 giugno incrociano le braccia i metalmeccanici Corteo regionale a Firenze

Firenze, 18 giugno 2025 – Giornata di disagi si prospetta quella di venerdì 20 giugno, con lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base. Ma non solo. A Firenze si svolgerà il corteo regionale dei metalmeccanici, che scioperano per otto ore. Si tratta del quinto sciopero della categoria a sostegno del rinnovo del contratto proclamato da Fim, Fiom e Uilm a livello nazionale, con manifestazioni in tutta Italia. In Toscana l'appuntamento è a Firenze, con ritrovo alle 9 in piazza Santa Maria Novella e corteo per le vie del centro fino a piazza del Carmine, dove si terranno i comizi conclusivi.

