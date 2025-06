Scioglimento riserva GPS supplenze e ruoli 2025 26 | inizia l’estate dei docenti precari LE RISPOSTE AI QUESITI

L'estate dei docenti precari è ufficialmente iniziata, e con essa si apre un nuovo capitolo di speranze e incertezze per il futuro scolastico. Roberta Vannini, sindacalista della Uil Scuola Rua, ha risposto ai quesiti più urgenti su scioglimento riserva GPS, supplenze, assegnazioni provvisorie e immissioni in ruolo per il 2025/26. Scopriamo insieme le notizie chiave e le opportunità che questa stagione possa riservare ai docenti italiani.

Roberta Vannini, sindacalista della Uil Scuola Rua e segretaria della Uil Scuola Campania ha partecipato al question time in diretta sui canali di Orizzonte Scuola rispondendo alle domande dei lettori su supplenze, assegnazioni provvisorie, concorso PNRR3, immissioni in ruolo. In studio Andrea Carlino. L'articolo Scioglimento riserva GPS, supplenze e ruoli 202526: inizia l’estate dei docenti precari. LE RISPOSTE AI QUESITI . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scioglimento riserva GPS docenti entro il 3 luglio: assunzioni e supplenze. Come funzionerà - Entro il 3 luglio, i docenti potranno sciogliere la riserva GPS, un passo fondamentale per le assunzioni e supplenze 2024/25.

