Scienza etica e responsabilità | a Catania l’incontro con la senatrice a vita Elena Cattaneo

Venerdì 20 giugno a Catania, si apre un affascinante dialogo tra scienza ed etica con la senatrice a vita Elena Cattaneo. Un’occasione unica per riflettere sul ruolo della scienza nella società contemporanea e su come bilanciare libertà di ricerca, responsabilità e valori etici. L’evento, intitolato “La libertà della scienza tra etica e responsabilità – Storie di vita e di ricerca”, ci invita a scoprire come preservare l’integrità scientifica senza compromettere il bene comune.

