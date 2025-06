Schlein non vuole cedere la sinistra a Conte e Fratoianni e quindi diventa come loro

Schlein non intende cedere la sinistra a Conte e Fratoianni, e così si avvicina sempre di più alla loro linea. Un elemento forte del leadership del Partito Democratico è la volontà di mantenere unita la squadra, incarnando il mito della “nostra zente”, radicata nell’anima dell’Emilia-Romagna. Questa strategia riflette un desiderio di consolidare il potere senza rinunciare alle proprie origini, un approccio che definisce anche le dinamiche attuali tra i leader di sinistra.

Un chiodo fisso dell’attuale gruppo dirigente del Partito democratico è quello di tenere dentro tutti: fa parte del mito della nostra gente, espressione tipica – « la nostra zente » – degli emiliano-romagnoli che al Nazareno comandano e che infatti è spesso adoperata anche da Elly Schlein, è come un sentore di ditta che permane al tempo dei dirigenti un po’ no global di oggi. Così si spiega la scelta di essere in qualche modo presenti alla manifestazione del 21 giugno cui il Pd non aderisce, a differenza dei nuovi pacifisti guidati da Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni, la coppia alla quale il Partito democratico non intende regalare la rappresentanza, appunto, nemmeno di un’oncia della sua zente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Schlein non vuole cedere la sinistra a Conte e Fratoianni, e quindi diventa come loro

