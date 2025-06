Schira | Vlahovic ha dato disponibilità al Milan Ma c’è un problema

Dusan Vlahovic, il desiderio del Milan in questa sessione di calciomercato estivo, ha mostrato disponibilità a trasferirsi in rossonero. Tuttavia, prima di poter abbracciare questa nuova avventura, ci sono alcuni dettagli da sistemare tra le parti. Il progetto si fa più interessante di giorno in giorno: è il momento di scoprire quali ostacoli stanno rallentando l’accordo e come saranno superati.

Dusan Vlahovic dalla Juventus al Milan in questo calciomercato estivo è un'opzione plausibile. Ma vanno sistemate prima alcune cose. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Schira: “Vlahovic ha dato disponibilità al Milan. Ma c’è un problema”

