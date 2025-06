Schira | Il Parma è interessato al classe 2007 del Milan Liberali

Il calciomercato estivo si infiamma con il Parma che mostra un vivo interesse per il talento del Milan, Mattia Liberali, classe 2007. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, questa giovane promessa si prospetta come uno dei nomi più caldi da seguire nel panorama calcistico italiano. La sua evoluzione potrebbe rappresentare un punto di svolta per il futuro del club emiliano e non solo. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi su questa interessata trattativa.

Il Parma è interessato a Mattia Liberali, come riporta Nicolò Schira. Il giovane del Milan è da tenere d'occhio in questo calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Schira: “Il Parma è interessato al classe 2007 del Milan, Liberali”

