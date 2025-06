Schira | Il Monza spinge per avere Zeroli un’altra stagione

Nicolò Schira scrive che Zeroli potrebbe continuare col Monza un altro anno. Milan e brianzoli lavorano per un altro prestito.

