Schianto tra due auto e un tir | una persona estratta dalle lamiere strada chiusa poi riaperta

Un violento incidente stradale ha sconvolto il tratto tra via Borzoli e il casello di Aeroporto, coinvolgendo due auto e un tir. Il personale dei vigili del fuoco è intervenuto tempestivamente per estrarre un'auto dalle lamiere e prestare soccorso ai feriti. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, ma è stata successivamente riaperta al traffico. Ecco cosa è successo e come si è risolta questa drammatica giornata.

Mercoledì pomeriggio, in una galleria fra via Borzoli e il casello autostradale di Aeroporto (sulla viabilità ordinaria), è avvenuto un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto e un mezzo pesante. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre dalle lamiere il conducente di una automobile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Schianto tra due auto e un tir: una persona estratta dalle lamiere, strada chiusa (poi riaperta)

