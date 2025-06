Schianto frontale tra due auto tre feriti | una persona trasportata all' ospedale in eliambulanza

Un violento scontro frontale tra due auto a Arcevia ha provocato tre feriti e l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Uno dei feriti è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale, evidenziando la gravità dell’incidente. La scena, ancora sotto controllo, ci ricorda quanto sia fondamentale prestare massima attenzione alla guida, per garantire la sicurezza di tutti sulla strada.

ARCEVIA – Intervento nella mattinata di oggi effettuato dai vigili del fuoco nel comune di Arcevia. In località Palazzo, attorno alle 10 si è verificato un incidente stradale tra due auto. Tre le persone rimaste coinvolte nello scontro: una di queste è stata trasportata al pronto soccorso di.

