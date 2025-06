Scherma la Francia batte l’Italia anche nella semifinale di sciabola femminile e ipoteca il medagliere

una combattività infinita, ma purtroppo non è bastata. La Francia si prende la vetta del medagliere grazie a questa doppia vittoria, lasciando gli italiani con l’amaro in bocca. Tuttavia, l’Italia resta determinata a risalire e a regalare ancora emozioni nel resto delle competizioni. La sfida è aperta: il vero spirito sportivo non si ferma davanti alle difficoltà.

Francia-Italia 2-0. Dopo la sconfitta degli spadisti in semifinale, arriva anche quella delle sciabolatrici nella semifinale degli Europei in corso di svolgimento a Genova. Una doppia vittoria per la Francia, che così facendo praticamente ipoteca il primo posto nel medagliere. Il quartetto azzurro composto da Michela Battiston, Mariella Viale, Chiara Mormile e Manuela Spica è stato sconfitto con il punteggio di 45-37. Una sfida che ha visto subito un primo allungo da parte delle transalpine, che si sono portate sul 15-9 dopo i primi tre assalti. Mormile e Viale hanno provato ad accorciare, ma poi è arrivato il 5-1 di Noutcha contro Battiston. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, la Francia batte l’Italia anche nella semifinale di sciabola femminile e ipoteca il medagliere

In questa notizia si parla di: francia - semifinale - italia - ipoteca

Francia: Parigi, semifinale del doppio misto al French Open - A Parigi, il Roland Garros si anima con una semifinale emozionante nel doppio misto, dove Zhang Shuai e Marcelo Arevalo affrontano con determinazione gli avversari italiani Sara Errani e Andrea Vavassori.

Italia rimontata a San Siro: la Germania vince 2-1 e ipoteca la semifinale di Nations League; Surf alle Olimpiadi di Parigi 2024: programma, calendario e sedi; Olimpiadi Parigi 2024, i risultati di lunedì 5 agosto: tiro a volo, oro per Bacosi e Rossetti. Ginnastica: trionfo per D'Amato e bronzo per Esposito. Battocletti, niente bronzo dopo ricorso.

Mondiali pallavolo: 3-2 alla Francia, Italia in semifinale - show i campioni olimpici della Francia allenati da Andrea Giani: finisce 3- Scrive ansa.it

DIRETTA/ Italia Francia (risultato finale 3-2): azzurri in semifinale ai Mondiali! - Battuta la Francia campione olimpica e di Nations League in carica, che in questa competizione iridata aveva ... Segnala ilsussidiario.net