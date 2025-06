Scelta del rettore al ballottaggio Anche ieri nessun vincitore Il testa a testa slitta a martedì

La corsa per la carica di rettore si infiamma, ma il verdetto rimane ancora in sospeso. Dopo il secondo scrutinio, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza necessaria, portando il testa a testa al turno di ballottaggio di martedì. La rinuncia di Stefano Sibilla ha aperto un nuovo scenario, lasciando tutto da decidere. Sono 1.862 le schede esaminate su 2.221 aventi diritto, e il risultato finale è ancora tutto da scrivere.

Sarà il ballottaggio di martedì a decidere chi sarà il rettore per il sessennio 2025-2031. Anche dalle urne di ieri infatti non è uscito un vincitore. La rinuncia di Stefano Sibilla, professore di Ingegneria idraulica di 58 anni, che dopo la seconda votazione ha deciso di ritirarsi invitando i sostenitori a scegliere Silvia Figini, non è bastato a raggiungere il quorum. Sono state 1.862 le schede scrutinate sui 2.221 aventi diritto e sono aumentate le schede bianche, dalle 61 di una settimana fa alle 98 di ieri. Sono stati 1.098 i votanti con voto pieno, 753 con voto pesato al 25% e 11 al 50%. Alessandro Reali ha ottenuto 699 preferenze (613 una settimana fa) mentre a Silvia Figini ne sono andate 497 (erano state 431).