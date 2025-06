Nel suo ultimo romanzo, "Scelgo tutto", Valerio Mieli ci invita a riflettere sulla natura delle nostre scelte e sulla loro reale libertà. Quanto davvero controlliamo le decisioni che plasmano la nostra vita? Attraverso una narrazione coinvolgente, l’autore esplora il delicato equilibrio tra identità, desiderio e volontà, offrendo uno sguardo profondo su quanto ci appartenga e quanto, invece, sia il risultato di influenze invisibili. Un viaggio affascinante nel cuore della nostra esistenza.

Quanto siamo in grado di dominare le nostre scelte? E quanto ci appartengono per davvero? Attorno alla scelta e alla costruzione dell'identità e all'elaborazione di un'esistenza consapevole (più o meno) indaga l'ultimo romanzo di Valerio Mieli, regista romano, che con (La nave di Teseo) ritorna fortemente sui temi a lui cari, sia al cinema, sia già con il suo esordio romanzesco (poi tradotto in un bellissimo film) Dieci inverni del 2009. In il protagonista si sdoppia diventando il doppio protagonista di due storie parallele. Così Cosimo diventa anche Cosmo. La fidanzata con cui costruire una famiglia e da cui avrà due figli e poi anche la donna conosciuta all'improvviso una sera a un festival che lo porterà a vivere una vita avventurosa, disperata e conflittuale a Parigi divengono due esistenze entrambe possibili e reali distinte anche sulla pagina dalla doppia voce narrante.