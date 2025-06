Scatta la Maturità per gli studenti parmigiani | testi su Borsellino Gattoparto e Pasolini

È iniziata ufficialmente la maturità 2024 per gli studenti parmigiani, con la prima prova di italiano alle 8.30. Sette tracce comuni in tutta Italia sfidano i giovani, tra analisi di Pasolini, il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa e le riflessioni su Borsellino. Un momento cruciale che mette alla prova talento, cultura e preparazione: il percorso verso il diploma entra nel vivo, lasciando intravedere un futuro ricco di possibilità.

