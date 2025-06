scatta la conta dei danni stabilimenti distrutti

idea precisa dei danni totali, ma il nostro primo obiettivo è ripartire al più presto. Con il vostro aiuto e supporto, riusciremo a superare questa difficile prova e tornare più forti di prima. Grazie a tutti per la vicinanza e la solidarietà in questo momento difficile. La vostra presenza fa la differenza.

"Abbiamo bisogno di una giornata per ripristinare tutti gli stabilimenti. Ci scusiamo per il disagio. Chiediamo una mano a chi possa dedicarci un po’ di tempo grazie tutti". È questo il messaggio che Francesco Clementi, titolare degli stabilimenti 39-40-41 ha postato sui social, dopo che lunedì una tromba d’aria ha investito in pieno il suo stabilimento causando danni ad attrezzature, gazebo, campi da gioco e strutture. "Non abbiamo ancora una stima del danno – afferma Clementi –. Oggi (ieri, ndr) ci siamo adoperati per rendere lo stabilimento fruibile ai nostri clienti il prima possibile. Alcuni ombrelloni sono stati letteralmente sradicati, abbiamo rimesso i pali e le reti nei campi da gioco, riallestito le griglie per i sup e sistemato anche i gazebo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it