Scandalo negli USA | arrestato il candidato democratico Brad Lander a una settimana dalle primarie

Una sorprendente svolta scuote la scena politica degli Stati Uniti: Brad Lander, candidato sindaco di New York e comptroller democratico, è stato arrestato all’interno del tribunale federale di Manhattan. L’episodio, avvenuto a una settimana dalle imminenti primarie, ha già acceso i riflettori sui possibili sviluppi di questa drammatica vicenda, che potrebbe influenzare il futuro della corsa elettorale e la percezione pubblica dei candidati.

Scandalo negli Usa, dove Brad Lander, comptroller e candidato sindaco di New York per il Partito Democratico, è stato arrestato da agenti federali dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) all’interno del tribunale federale di Manhattan, mentre assisteva a un’udienza. Stando a quanto riportano i media statunitensi, Lander stava accompagnando un imputato fuori dal tribunale quando è stato fermato dagli agenti sulla base di un mandato emesso dal Dipartimento della Sicurezza Interna, che lo accusa di aggressione e ostruzione a pubblico ufficiale. . 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Scandalo negli USA: arrestato il candidato democratico Brad Lander a una settimana dalle primarie

