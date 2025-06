Scandalo in Turchia dirigenti si dimettono per messaggi contro Mourinho | Gliela faremo pagare

Uno scandalo scuote la Turchia: i vertici della Commissione disciplinare si dimettono dopo la diffusione di messaggi WhatsApp offensivi nei confronti di José Mourinho. Un episodio che scuote il calcio locale e mette in discussione l’integrità delle istituzioni sportive. La polemica è appena iniziata, e le conseguenze potrebbero essere di larga portata. Scopriamo insieme i retroscena di questa intricata vicenda.

