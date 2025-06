Scambio sfumato salta il colpo da 15 milioni per la decisione di Conte

Nel mondo del calciomercato, le decisioni di un allenatore possono fare la differenza tra successo e fallimento. E questa volta, la scelta di Antonio Conte ha scosso le strategie del Napoli, facendo saltare uno scambio da 15 milioni e cambiando il destino di Osimhen. Un episodio che dimostra come, nel calcio, nulla sia scritto e tutto possa cambiare in un attimo. Vediamo insieme i retroscena di questa decisione rivoluzionaria.

Uno degli obiettivi di mercato del Napoli sfuma: il retroscena e la decisione di Antonio Conte che ha stravolto tutto Nel calciomercato tutto può cambiare in una frazione di secondo e non sempre sei padrone del tuo destino. Il trasferimento da un club ad un altro dipende da molteplici fattori. E in questo caso la permanenza di Antonio Conte avrebbe stravolto i piani, anche sulla cessione di Osimhen. Infatti, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli aveva messo su un piano per uno scambio di attaccanti, con il nigeriano pronto a lasciare definitivamente il club azzurro a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Scambio sfumato”, salta il colpo da 15 milioni per la decisione di Conte

In questa notizia si parla di: conte - decisione - scambio - sfumato

Conte Juve, Pasqualin sicuro: «Resta a Napoli? Se vince lo Scudetto prenderà quella decisione». Rivelazione - L'avvocato Claudio Pasqualin, noto operatore di mercato e storico agente di Alessandro Del Piero, ha rilasciato dichiarazioni significative sul futuro di Antonio Conte.

Retroscena clamoroso su Osimhen: era vicino alla Juventus prima dell’arrivo di Conte; Tra l'Inter e Icardi è rottura, Conte chiede con forza un attaccante; “Scambio sfumato”, salta il colpo da 15 milioni per la decisione di Conte.

“Scambio sfumato”, salta il colpo da 15 milioni per la decisione di Conte - Uno degli obiettivi di mercato del Napoli sfuma: il retroscena e la decisione di Antonio Conte che ha stravolto tutto Nel calciomercato tutto può cambiare in una frazione di secondo e non sempre sei p ... Secondo informazione.it

Addio Milan, sfuma il colpo: Conte chiude con lo scambio - La formazione di Massimiliano Allegri era pronta a chiudere, ma ora l'affare si allontana. Scrive spaziomilan.it