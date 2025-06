Scambio da 75 milioni | così il Napoli risolve tre problemi in uno

Il Napoli mette a segno un colpo da 75 milioni, risolvendo tre questioni fondamentali: un DS energico, un allenatore alla ricerca di soluzioni e un bomber in attesa di uscita. Un acquisto strategico che, come un perfetto puzzle, incastra tutti i pezzi al posto giusto. La squadra di Antonio Conte si prepara a scrivere un nuovo capitolo vincente, grazie a mosse ponderate e lungimiranti. Il mercato azzurro si fa sempre più emozionante e promettente.

Un DS che corre ovunque, un allenatore che chiede soluzioni, un bomber che aspetta solo l’uscita. Il mercato è un puzzle e qualcuno, forse, ha trovato l’incastro perfetto (LaPresse) – serieanews.com Il mercato del Napoli procede spedito e va avanti secondo le indicazioni di Antonio Conte, messe in pratica alla perfezione da un rinato Giovanni Manna. Il DS azzurro, che ha toppato clamorosamente la sessione di gennaio, in questi giorni sembra una pallina del flipper: schizza ovunque in cerca di affari che possano arricchire il passo tecnico della rosa e imbastisce trattative in ogni parte d’Europa. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Scambio da 75 milioni: così il Napoli risolve tre problemi in uno

In questa notizia si parla di: scambio - milioni - così - napoli

Juventus, niente scambio per Vlahovic: “Bastano 15 milioni” | ESCLUSIVO - La Juventus conferma che non ci saranno scambi per Vlahovic, con un'offerta esclusiva di 15 milioni. Il futuro del centravanti serbo alla Continassa è in bilico, con la sua possibile partenza prevista per l’estate.

Nuovo attaccante SSC Napoli 2025/2026 Affare da 50 milioni di €, a Conte è sempre piaciuto: "Può arrivare a 40 gol a stagione" Scambio con Osimhen, questo toglie subito il posto a Lukaku https://bit.ly/43aVg1q Vai su Facebook

Clamoroso scambio Napoli-Liverpool: operazione da 150 milioni di euro; Scambio con Lookman: 60 milioni e addio Juventus; Kevin de Bruyne al Napoli, è fatta: scambio di documenti e visite mediche. Quando il calciatore abbraccerà Con.