Scalzo e solo in strada bimbo di 2 anni salvato grazie alla memoria fotografica di un agente

Un angolo di paura si trasforma in un lieto fine grazie al rapido intervento di un agente di Palosco, che ha riconosciuto il bambino grazie alla sua memoria fotografica. Scalzo e solo in strada, il piccolo di due anni rischiava grosso, ma la prontezza e l’intuito di chi lo ha trovato hanno fatto la differenza. Una storia di attenzione e solidarietà che dimostra quanto il nostro coraggio possa salvare vite.

Palosco. Lo hanno trovato mentre correva da solo, scalzo, lungo via Mornico, a pochi metri dal confine del paese. Due anni appena, incapace di parlare e ignaro del pericolo, il piccolo – classe 2023 – si era allontanato da casa approfittando di un attimo di distrazione del fratello maggiore, che in quel momento lo stava sorvegliando. In pochi minuti ha percorso oltre un chilometro a piedi, senza farsi male. A dare l’allarme è stato un passante. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Palosco e Bolgare, che ha subito raggiunto il bimbo e lo ha messo in sicurezza. Il piccolo era in buone condizioni ma non sapeva spiegare da dove venisse nĂ© chi fossero i suoi genitori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Scalzo e solo in strada, bimbo di 2 anni salvato grazie alla memoria fotografica di un agente

