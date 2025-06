Scaldano il colorito e sublimano la pelle in totale leggerezza | i bronzer in polvere sono un must have del trucco estivo Come usarli per l' estate anche da soli

Grazie a un tocco di colore che valorizza l’incarnato, i bronzer in polvere sono il segreto per un look estivo radioso e naturale. Leggeri, satinat i e facili da applicare, sono l’alleato perfetto per scolpire e illuminare la pelle senza appesantirla. Scopriamo insieme come scegliere e usare al meglio questa meravigliosa arma di seduzione, per esaltare la tua bellezza sotto il sole.

F a cald e il trucco ne risente, però, c’è un alleato tipico dell’estate: i bronzer in polvere, ovvero, la nuova generazione delle intramontabili terre abbronzanti. Rendono la pelle ambrata senza appesantire, restano leggere ma satinate e controllate. Come trovare la formula perfette e usarla al meglio, secondo un’esperta. Abbronzatura e make up: come truccare al meglio la pelle ambrata X Bronzer in polvere, è la stagione d’oro. Grazie a texture sempre più sottili, i nuovi bronzer in polvere scaldano il colorito senza risultare pesanti. «Sono un classico del make up adatto per tutte le ragioni, che risulta però particolarmente gradito quando le alte temperature danno l’esigenza di truccarsi con un prodotto ancora più leggero di una crema o un fluido abbronzante », spiega Giada Venturotti make-up artist Formatrice Accademia QStudio Makeup-RP Accademy. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Scaldano il colorito e sublimano la pelle in totale leggerezza: i bronzer in polvere sono un must have del trucco estivo. Come usarli per l'estate (anche da soli)

