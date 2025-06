Savona | Felice del rinnovo voglio un gol al Mondiale Kelly | Qui per restare

Savona è felice del rinnovo e sogna un gol al mondiale, con Kelly deciso a restare. I due difensori hanno condiviso con entusiasmo le emozioni alla vigilia della sfida contro l'Al Ain: “Stagione stimolante, c'è grande entusiasmo nello spogliatoio”. Un clima di fiducia e determinazione che promette grandi emozioni per il match e oltre.

I due difensori hanno parlato alla vigilia della sfida contro l'Al Ain: "Stagione stimolante, c'è grande entusiasmo nello spogliatoio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Savona: "Felice del rinnovo, voglio un gol al Mondiale". Kelly: "Qui per restare"

