Savona a Tuttosport | Essere qui al Mondiale è una grande soddisfazione Rinnovo? Un traguardo che non può che rendermi felice

Nicolò Savona, protagonista della Juventus e ora al Mondiale per Club, esprime la sua gioia e soddisfazione per questa occasione unica. Con un rinnovo di entusiasmo e determinazione, il giovane terzino si prepara ad affrontare l’Al Ain con la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo importante. La sua energia e passione sono la testimonianza di come ogni sfida sia un passo verso il sogno più grande. La sfida inizia stasera: restate con noi per vivere ogni momento di questa avventura emozionante.

Savona a Tuttosport: le dichiarazioni del terzino della Juventus in vista dell’esordio nel Mondiale per Club stanotte contro l’Al Ain. Cosa ha detto. Nicolò Savona è intervenuto a Tuttosport. Di seguito le parole del terzino della Juve alla vigilia dell’esordio al Mondiale per Club contro l’ Al Ain. MONDIALE PER CLUB – « Ci siamo preparati molto per affrontare questo tipo di competizione. Ci stiamo allenando al meglio andando forte, come sempre. Essere qui per noi è una grande soddisfazione, perché non tutte le squadre sono state chiamate. » CALENDARIO – « È vero, abbiamo giocato tante partite quest’anno, ma nello spogliatoio c’è lo stesso entusiasmo di inizio stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Savona a Tuttosport: «Essere qui al Mondiale è una grande soddisfazione. Rinnovo? Un traguardo che non può che rendermi felice»

In questa notizia si parla di: tuttosport - mondiale - savona - essere

Tuttosport – Da Koopmeiners a Weah, cosa fanno i giocatori Juve prima del Mondiale er Club - L'aria di cambiamento aleggia in casa Juventus, con i bianconeri pronti a tuffarsi nel futuro, tra nuovi acquisti e sfide internazionali.

Nasce la Nazionale di Ringhio: ecco come potrebbe scendere in campo La sua Italia dovrà essere aggressiva, ma anche dinamica, coraggiosa, pronta al pressing alto e a cambiare modulo. Non vi aspettate verticalità e lanci lunghi: la parola d’ordine s Vai su Facebook

Un gol in finale al Mondiale: Savona, festa rinnovo e la Juve seconda pelle da quando ho 8 anni; Al Ain-Juventus: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club; Nicolò Savona a Tuttosport: ‘Nello spogliatoio lo stesso entusiasmo di inizio stagione. Da Motta a Tudor ecco cosa è cambiato’.

Nicolò Savona a Tuttosport: ‘Nello spogliatoio lo stesso entusiasmo di inizio stagione. Da Motta a Tudor ecco cosa è cambiato’ - Le parole di Nicolò Savona a Tuttosport, alla vigilia del debutto al Mondiale per Club. Scrive ilbianconero.com

"Un gol in finale al Mondiale": Savona, festa rinnovo e la Juve seconda pelle "da quando ho 8 anni" - A poche ore dall’esordio della Juventus al Mondiale per Club contro gli emiratini dell’Al Ain - tuttosport.com scrive