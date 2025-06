Savona a DAZN | Per esser stata la mia prima stagione in Seria A sono contento Ho ancora benzina nelle gambe siamo pronti

Savona, protagonista della sua prima stagione in Serie A, si racconta con entusiasmo a DAZN, mostrando tutta la sua energia e determinazione. Il giovane terzino della Juventus, ancora carico di benzina nelle gambe, si prepara con fiducia all’esordio al Mondiale per Club. Con un mix di emozione e concentrazione, Savona ci svela i legami coltivati con i compagni e la voglia di lasciare il segno. La sua storia sta per entrare nel vivo…

Savona, terzino della Juventus, ha parlato a DAZN: tutte le dichiarazioni del bianconero sul Mondiale per Club. Il terzino della Juve Nicolò Savona ha parlato a DAZN in vista dell’esordio al Mondiale per Club. PAROLE – «Sicuramente ho legato con tutti i compagni, un po’ di più magari con gli italiani. Con Manuel Locatelli, Di Gregorio, Pinsoglio, Perin e Cambiaso. Anche lo stesso Thuram, Kalulu. Quindi un po’ tutti, ti direi. Per non parlare anche dei ragazzi con cui ho giocato in Next Gen. Kenan, Jonas e Mbangula. Per essere la mia prima stagione in Serie A devo dire che, tra alti e bassi, sono contento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com