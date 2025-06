Savignano sul Rubicone spazio alla lettura con la rassegna Libri al vento

Savignano sul Rubicone si trasforma in un palcoscenico di magia letteraria con "Libri al Vento", la rassegna dedicata a letture, libri e laboratori che accenderà la passione per la lettura. A partire da giovedì 19 giugno, ogni settimana, adulti e bambini potranno immergersi in un mondo di storie coinvolgenti e attività creative, promuovendo il piacere della cultura e dell'immaginazione nella splendida cornice del nostro comune.

