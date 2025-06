Sassuolo Mulattieri non dimentica le origini | acquistata l'Arcola Garibaldina che lo lanciò Suo nonno è stato presidente

Sassuolo Mulattieri non dimentica le sue radici e, con orgoglio, indossa ancora la maglia del club che lo ha visto emergere. Acquistato dall’Arcola Garibaldina, il suo nonno, ex presidente, gli ha tramandato valori e passione. Ora, Samuele Mulattieri si prepara a consacrare il suo talento in Serie A, portando avanti una storia fatta di dedizione e tradizione. La sua ascesa è un esempio di come le radici possano alimentare sogni sempre più grandi.

Sassuolo, Mulattieri non dimentica le origini: acquistata l'Arcola Garibaldina che lo lanciò. Suo nonno è stato presidente; Fresco di promozione in A, Mulattieri non dimentica le origini: l'attaccante ha rilevato la squadra del suo paese.

