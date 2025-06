Sassuolo la rinascita | la miniserie che celebra il ritorno in Serie A

“Sassuolo, la rinascita” è molto più di una miniserie: è un viaggio emozionante nel cuore di una squadra che ha saputo rialzarsi e tornare in Serie A con orgoglio e determinazione. Un’opportunità unica per scoprire l’anima autentica dei neroverdi, anche nei momenti più difficili. Questa narrazione testimonia l’impegno di un’intera comunità, dimostrando che con passione e coesione tutto è possibile. La storia di Sassuolo prosegue, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo.

"È un’opportunità per mostrare al grande pubblico la vera anima del Sassuolo, anche nei momenti più difficili". La recensione di Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, fa sintesi di quanto vuole essere ‘ Sassuolo, la rinascita ’, la miniserie che celebra il ritorno dei neroverdi in Serie A. "Una testimonianza autentica di un impegno costante che, grazie al contributo di tutti, si è concretizzato nella seconda promozione in A della storia neroverde", ha detto ancora l’ad ai canali ufficiali del club, e altro dirà, insieme ad altri protagonisti, nel corso delle cinque puntate (20’ l’una) lungo le quali si articola la serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo, la rinascita: la miniserie che celebra il ritorno in Serie A

