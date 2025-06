Sarri | Milan deludente? Mancava un indirizzo non erano una squadra forte

Dopo un anno dall’addio, Maurizio Sarri torna sulla panchina della Lazio e analizza con occhi critici la stagione del Milan. La sua prospettiva mette in luce punti deboli e limiti di una squadra che, secondo lui, non si è dimostrata all’altezza delle aspettative. Ecco come l’ex tecnico si confronta con il cammino rossonero, offrendo uno sguardo acuto su ciò che è mancato a questa formazione per essere davvero protagonista.

Maurizio Sarri, dopo un anno dalle sue dimissioni, è tornato a sedere sulla panchina della Lazio: le sue parole sulla stagione del Milan.

