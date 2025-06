Sarno braccialetto elettronico per 51enne | maltrattamenti contro la compagna

In un delicato caso a Sarno, un uomo di 51 anni è stato sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico, nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti contro la propria compagna. La decisione, presa il 12 giugno dai Carabinieri su richiesta della Procura, evidenzia l’impegno delle autorità nel tutelare le vittime e garantire la legalità. Rimane inteso che ogni accusa dovrà essere definitivamente accertata in sede giudiziaria.

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 12 giugno, a Sarno, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare “dell’allontanamento dalla casa familiare, con applicazione del braccialetto elettronico” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 51enne del luogo indagato per “maltrattamenti contro familiari e conviventi” nei confronti della compagna, in diverse circostanze maltrattata. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Sarno, braccialetto elettronico per 51enne: maltrattamenti contro la compagna

In questa notizia si parla di: sarno - braccialetto - elettronico - 51enne

Sarno, evade strappando il braccialetto elettronico: arrestato in cortile dopo lite col fratello - A Sarno, la tensione familiare si trasforma in una fuga avventata: un uomo strappa il braccialetto elettronico e viene subito arrestato.

Maltratta la compagna: 51enne allontanato da casa con braccialetto elettronico; Sarno, allontanato da casa e braccialetto elettronico per 51enne; Sarno, maltrattava compagna, scatta il braccialetto.

Sarno, braccialetto elettronico per 51enne: maltrattamenti contro la compagna - Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti ... Da zon.it

Sarno, perseguita e minaccia l'ex moglie: braccialetto elettronico per un 51enne - È accaduto a Sarno dove i carabinieri della locale stazione hanno eseguito un ... Lo riporta ilmattino.it