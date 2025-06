Sardegna | il 16enne è morto annegato e ora le indagini si allargano

Una tragedia scuote la Sardegna: il 16enne Mariano Olla è stato trovato senza vita, annegato nel cuore della notte. Le indagini si allargano per chiarire ogni dettaglio, anche alla luce dell’assenza di ferite sul corpo del ragazzo. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre le autorità cercano di fare luce sulle circostanze di questa drammatica perdita. La verità emerge solo attraverso un esame approfondito degli eventi.

Nessuna ferita sul corpo del 16enne Mariano Olla, per questo ora si indaga anche per "morte come conseguenza di altro reato".. Una certezza gli inquirenti la hanno. Mariano Olla, 16 anni – assicura il medico legale dopo l'autopsia – è morto annegato. Questo intorno alle quattro del mattino, tra venerdì e sabato. A rinvenire il corpo senza vita del giovane sono stati alcuni pescatori che – introno alle sette del mattino – l'hanno visto galleggiare proprio a pochi metri dalla riva. A due passi dalla spiaggia della Diga, proprio nella zona del parcheggio del vecchio stadio Sant'Elia.