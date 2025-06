Sarà cacciato! L’ordine arriva dall’alto terremoto nella politica italiana | cosa sta succedendo

In un clima di tensione crescente che scuote la politica italiana, l'ultima emergenza a Genova mette in luce un sistema corrotto e violento. La sindaca Silvia Salis invita i dipendenti a denunciare ogni abuso, mentre l'inchiesta della Procura svela un reticolo di abusi di potere e ingiustizie. Cosa si nasconde dietro queste oscure vicende? La verità sta emergendo, e il nostro ruolo è vigilare e denunciare.

“Se qualcuno vi obbliga a fare qualcosa che non dovete fare, denunciatelo ”. Con queste parole, la sindaca di Genova Silvia Salis ha lanciato un messaggio netto ai dipendenti comunali, nel pieno di un’inchiesta che sta travolgendo la polizia locale e gli ex vertici politici del capoluogo ligure. Un’indagine articolata, condotta dalla Procura, che disegna un sistema in cui si intrecciano abusi di potere, corruzione, violenze contro fermati, e perfino tentativi di dossieraggio politico contro la stessa prima cittadina. Leggi anche: “Io sfidante di Giorgia Meloni?” La risposta di Silvia Salis a Giovanni Floris Un’inchiesta su tre fronti: corruzione, dossier e violenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sarà cacciato!”. L’ordine arriva dall’alto, terremoto nella politica italiana: cosa sta succedendo

