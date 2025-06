Santo Versace e l'amore per sua moglie Francesca De Stefano | Ho pensato l'abbia mandata mia sorella scomparsa

Santo Versace rivela un toccante retroscena sulla sua amata moglie Francesca De Stefano, sposata nel luglio 2023. In studio a La Volta Buona, l’imprenditore ha condiviso un gesto speciale: ha pensato che sua sorella scomparsa, Tinuccia, avrebbe voluto essere al suo fianco in quel giorno così importante, dato che Francesca condivide con Tinuccia la stessa data di nascita. Un sentimento profondo che unisce il passato e il presente in un abbraccio di affetto e memoria.

