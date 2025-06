Santo Stefano del Sole il sindaco Santoli | Se Venezia non vuole Bezos lo ospitiamo noi

A Santo Stefano del Sole, il sindaco Santoli apre le porte a Jeff Bezos e Lauren, invitandoli a celebrare il loro matrimonio nella suggestiva piazza del Sole. Con decine di coppie provenienti da ogni angolo del mondo già innamorate del nostro incantevole paesaggio, siamo pronti ad accogliere anche loro con calore e ospitalità . Perché, in fondo, ogni sogno d’amore merita un palcoscenico speciale—e noi siamo qui per offrirglielo.

“Se Venezia non vuole Jeff Bezos e la sua futura moglie Lauren,  li invitiamo a sposarsi qui da noi in piazza a Santo Stefano del Sole. Sono decine le coppie provenienti da tutto il mondo ( Germania, francia, India, Inghilterra)  che hanno scelto la nostra piazza del Sole. Qui troverà ospitalità . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Santo Stefano del Sole, il sindaco Santoli: "Se Venezia non vuole Bezos, lo ospitiamo noi"

