Santiago Gimenez ora sono guai | una situazione che può cambiare tutto

Santiago Gimenez, il talento messicano arrivato a Milano lo scorso gennaio, aveva acceso grandi speranze nel mondo del calcio italiano. Ma ora, tra tensioni e nuove sfide, la sua presenza potrebbe rivoluzionare ancora una volta l’attacco del Milan. Sei mesi sono un battito di ciglia nel calcio, e tutto può cambiare: il futuro rossonero si gioca in un attimo, con Max Allegri pronto a scrivere nuove pagine.

L'attacco del Milan è destinato a cambiare ancora: nuova rivoluzione attesa, c'è lo zampino di Max Allegri (Ansa Foto) – SerieAnews Sei mesi possono sembrare pochi, ma nel calcio a volte bastano per cambiare completamente le carte in tavola. Quando Santiago Gimenez è sbarcato a Milano lo scorso gennaio, l'entusiasmo attorno al suo arrivo era palpabile. Un investimento da oltre 30 milioni di euro (32 fissi più 3 di bonus), frutto di un lungo corteggiamento, aveva acceso la speranza tra i tifosi rossoneri. Il "Bebote" si è presentato con buone premesse, chiudendo la sua prima mezza stagione con 5 gol in 14 presenze di Serie A — 6 reti e 3 assist considerando tutte le competizioni.

