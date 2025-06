Sant’Antonio Abate | il 19 giugno presentazione del libro Mangiare con gusto mangiare consapevole di Ilaria Verderame

Il 19 giugno, Sant’Antonio Abate si anima con la presentazione del libro “Mangiare con gusto, mangiare consapevole” di Ilaria Verderame. Un evento imperdibile nel ciclo culturale AperiLibro, promosso da don Salvatore Iaccarino, che invita gli appassionati di gastronomia e mindfulness a scoprire come il cibo possa diventare un’esperienza consapevole e piacevole. Non perdere questa occasione di nutrire corpo e mente in un’atmosfera coinvolgente e ricca di spunti!

L’incontro rientra nel ciclo culturale AperiLibro, promosso e guidato da don Salvatore Iaccarino L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sant’Antonio Abate: il 19 giugno presentazione del libro “Mangiare con gusto, mangiare consapevole” di Ilaria Verderame

In questa notizia si parla di: mangiare - sant - antonio - abate

Via Roma, 1904 circa (ingrandimento). Si possono notare, sul prospetto laterale di Sant’Antonio Abate, i segni della demolizione del basso corpo di fabbrica addossato anche alla torre ed esistente fino al 1896 (immagine nei commenti). Post completo: https:// Vai su Facebook

Tricarico, l’antico rito di Sant’Antonio Abate; Sant'Antonio Abate: festa in cucina, con un pizzico di scaramanzia; Festa di Sant'Antonio 2025 a Ornago con falò, cena condivisa e tombolata.

17 gennaio Sant’Antonio Abate, tradizioni e ricette - Il 17 gennaio si celebra Sant’Antonio Abate, una delle festività più sentite nel calendario religioso italiano. Scrive vdgmagazine.it

Sant'Antonio Abate: festa in cucina, con un pizzico di scaramanzia - In Italia, la festa di Sant'Antonio Abate, celebrata il 17 gennaio, è caratterizzata da tradizioni che uniscono riti religiosi, benedizioni degli animali e specialità culinarie tipiche. Segnala quotidiano.net