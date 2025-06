Sant' Andrea terzo sulla lizza Così i punteggi di Tavanti e Bruni

La tensione sale tra i familiari e gli appassionati presenti. Leonardo Tavanti, alla sua prima Prova Generale, affronta con determinazione la sfida sotto gli occhi di tutti. La sua performance, accompagnata da un'eleganza impeccabile, cattura l'attenzione e suscita l’ammirazione del pubblico. Ora, il verdetto della giuria si fa desiderare, lasciando tutti in attesa di scoprire se sarà lui a conquistare il terzo posto sulla lizza. Restate sintonizzati, perché la competizione è appena iniziata.

Ore 22.04 - Leonardo Tavanti sarà il primo a tirare. Con lui si incammina verso il pozzo Matteo Bruni, cavaliere di riserva. Per Tavanti quella di domani sera sarà la sua prima Prova Generale. Ore 22.06 - Si corre. Carriera elegantissima. Attesa per il verdetto della giuria. Per lui applausi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it