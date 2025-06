Sant’Agata de’ Goti un mare rosa di speranza | grande successo per la Marcia in Rosa

Sant’Agata de’ Goti si è tinta di rosa, trasformandosi in un mare di speranza e solidarietà durante la terza edizione della Marcia in Rosa. Centinaia di partecipanti, tra fede e prevenzione oncologica, hanno unito le loro voci in un gesto di forte impatto emotivo. Con la madrina Rossella Erra e il coinvolgimento di autorità civili e religiose, questa giornata rimarrà impressa come un potente simbolo di unità e speranza. Un evento che dimostra come la solidarietà possa fare la differenza.

Comunicato Stampa In centinaia alla terza edizione della marcia tra fede, prevenzione oncologica e solidarietà. Madrina d’onore Rossella Erra, presenti autorità civili e religiose Una domenica indimenticabile, intensa, densa di emozioni e partecipazione: è quella che ha regalato la terza . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sant’Agata de’ Goti, un mare rosa di speranza: grande successo per la “Marcia in Rosa”

In questa notizia si parla di: rosa - sant - marcia - agata

? Incidente mortale sulla A20 ? https://www.amnotizie.it/2025/05/26/caronia-violento-scontro-tra-due-auto-sulla-a20-morta-donnai-gravi/ #caronia #santagatadimilitello #amnotizie #messina #palermo #messinapalermo Vai su Facebook

Sant’Agata de’ Goti, un mare rosa di speranza: grande successo per la “Marcia in Rosa”; Imperia, lavori alla 'curva Gaggino', strada chiusa fino al 29 marzo: residenti chiedono l'accesso ai motoveicoli (foto); Chiude 6 ore al giorno la strada tra Sorrento e Massa Lubrense.

Un cammino di speranza con “la marcia in rosa” a Sant’Agata de’ Goti - Una domenica indimenticabile, intensa, densa di emozioni e partecipazione, è quella che ha regalato la terza edizione della “Marcia in Rosa” pellegrini di Speranza Giubileo 2025 , ... Lo riporta corriereirpinia.it

Il Sant’Agata sfoltisce la rosa: rescindono Russello e Castillo Cabrera - Ha lavorato nelle tv private messinesi TeleVip e Tremedia per 13 anni, nella carta stampata ("Il Dubbio" e il "Quotidiano di Calabria") e ... Da messinasportiva.it