Santa Paolina Ricciardelli attacca l’opposizione | Da Rifondazione a Forza Italia lezioni di identità da un bar

Santa Paolina Ricciardelli smaschera con ironia le contraddizioni dell’opposizione, passando dalla tessera di Rifondazione Comunista ai caffè elettorali di Forza Italia in un bar di Pratola Serra. Una lezione di autentica identità politica che lascia gli elettori sorpresi e riflessivi: tra coerenza e opportunismo, quale strada sceglieranno davvero?

“Giovanni Egidio e i suoi sodali che parlano di identità politica al massimo possono far ridere gli elettori. Il consigliere dell'opposizione, che ha collezionato la tessera di partito di Rifondazione Comunista per poi approdare ai cin cin elettorali di Forza Italia in un Bar di Pratola Serra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it