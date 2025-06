Santa Flavia restaurato il baldacchino monumentale della basilica soluntina di Sant' Anna

Santa Flavia dà nuova vita a un tesoro di inestimabile valore: il baldacchino monumentale della basilica soluntina di Sant’Anna. Dopo un intervento di restauro accurato, finanziato dall’assessorato regionale dei Beni culturali con oltre 132 mila euro, il capolavoro architettonico torna a splendere. Questa preziosa opera non solo valorizza il patrimonio storico locale, ma rafforza anche l’identità culturale della comunità. Un grande passo avanti nella tutela del nostro patrimonio artistico e religioso.

