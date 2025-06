Sanremo su TikTok il Festival 2025 ha superato il Superbowl

Sanremo 2025 ha rivoluzionato il modo di vivere il festival, conquistando TikTok come mai prima d'ora. Con un pubblico giovane e appassionato, l’evento si è trasformato in una vera e propria tendenza globale, superando persino il Superbowl in termini di contenuti condivisi. Questo straordinario risultato dimostra come il nuovo approccio crossmediale stia ridefinendo il panorama degli eventi mediatici, aprendo nuove frontiere di coinvolgimento e condivisione. Il futuro dello spettacolo è già qui.

(Adnkronos) – Sanremo 2025 è stato uno degli eventi di cui si è parlato di più su TikTok, superando, in termini di video pubblicati con hashtag della manifestazione, persino il Superbowl americano. Questo risultato, che emerge dai dati di una primaria società di rilevazione visionati da Adnkronos, è figlio del nuovo approccio nativo crossmediale che .

