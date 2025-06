Sanremo mazzette per permessi di soggiorno | sigilli ad agenzia

A Sanremo, l’indagine smaschera un giro illecito di permessi di soggiorno e sigilli falsi, gestito da un’agenzia in via Martiri. Al centro dell’inchiesta una donna ucraina, insieme ad altre due indagate di origini tunisina e russa, sottolineando un inquietante intreccio di traffici illeciti. Questa scoperta mette in luce le criticità del sistema e la necessità di controlli più stringenti per tutelare i diritti di tutti.

L'agenzia, che sorge in via Martiri, fa capo a una donna di origine ucraina. Sono indagate anche altre due donne, una tunisina e una russa.

