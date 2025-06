Sanremo domanda Rai ‘ammissibile’ | si apre fase negoziale con Comune

La gara per il futuro del Festival di Sanremo si apre con una notizia positiva: la domanda Rai è stata giudicata "ammissibile" dalla Commissione di Valutazione del Comune. Questo passo fondamentale apre le porte a una fase negoziale che potrebbe ridefinire l'organizzazione e la trasmissione della storica manifestazione, garantendo un nuovo volto alla kermesse musicale più amata d’Italia. Resta ora da seguire come evolveranno le trattative e le decisioni future.

(Adnkronos) – E' "ammissibile" la domanda Rai di partecipazione alla gara per l'individuazione del partner per l'organizzazione e la trasmissione, in chiaro, del Festival della Canzone Italiana per le edizioni 2026, 2027 e 2028 (con eventuale proroga per un massimo di due anni). Lo ha stabilito la Commissione di Valutazione del Comune di Sanremo che .

