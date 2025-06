Sanremo aperte le buste | ammissibile l’offerta Rai per il Festival

A Sanremo, nella sala giunta di Palazzo Bellevue, si è svolta la seduta pubblica per l’apertura della sola busta arrivata all’esito del bando disposto dopo la pronuncia del Tar Liguria per l’organizzazione del Festival nel prossimo triennio (con eventuale proroga di altri due anni): unica offerta quella della Rai, che è stata valutata ammissibile. Il collegio esaminatore era composto da Rita Cuffini, dirigente del Settore Turismo (presidente); Monica Di Marco, dirigente settore segretario generale, e Cinzia Barillà, dirigente settore servizi finanziari. «La Commissione ha aperto la busta e ha rilevato che sul piano documentale contiene quello che era stato richiesto nella nostra manifestazione di interesse, per cui la partecipazione della Rai è stata dichiarata ammissibile», ha spiegato Alessandro Mager, il sindaco di Sanremo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sanremo, aperte le buste: ammissibile l’offerta Rai per il Festival

