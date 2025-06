Sanremo ammissibile l’offerta Rai per il Festival

La sfida per il Festival di Sanremo si fa sempre più concreta: l’offerta Rai è ritenuta ammissibile, segnando un passo avanti decisivo verso l’organizzazione della celebre kermesse per il prossimo triennio. La procedura avanza con trasparenza, mentre la commissione del Comune ligure ha aperto pubblicamente la busta con le candidature. Ora, il futuro di Sanremo si dipana tra attese e conferme…

Per Sanremo l’offerta Rai per il Festival è ritenuta ammissibile. La Rai si avvicina così a grandi passi all’organizzazione del Festival di Sanremo per il prossimo triennio. La commissione di valutazione del Comune ligure ha aperto in seduta pubblica la busta contenente la domanda di partecipazione alla gara per l’assegnazione della kermesse canora, predisposta dopo la sentenza del Tar Liguria dello scorso dicembre, presentata dall’ azienda del servizio pubblico per le edizioni 2026, 2027 e 2028 (con eventuale proroga per un massimo di due anni). E l’ha ritenuta ammissibile. Ora, riferisce il Comune, “la commissione di valutazione procederà all’esame della documentazione ” a porte chiuse, terminata la quale dovrebbe aprirsi la fase negoziale vera e propria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sanremo, ammissibile l’offerta Rai per il Festival

