Sanremo 2026 l’offerta della Rai è stata ammessa

Dopo la decisione del Consiglio di Stato, che ha respinto ogni appello e confermato la necessità di una gara pubblica per l’assegnazione del Festival di Sanremo, l’offerta presentata dalla TV di Stato al Comune della città dei fiori per organizzare le prossime tre edizioni della kermesse è stata accettata poiché aveva tutti i requisiti per essere ammessa. Era anche l’unica, tra l’altro. La Commissione ha aperto la busta ed ha rilevato che sul piano documentale contiene quello che era stato richiesto nella nostra manifestazione di interesse per cui la partecipazione della Rai è stata dichiarata ammissibile afferma all’ Ansa il Sindaco della città ligure Alessandro Mager. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it