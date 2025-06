Sanitàaumento di oltre 150euro mensili

È una svolta significativa per i professionisti della Sanità: con l’accordo firmato, oltre 581mila lavoratori vedranno aumenti mensili tra i 150 e i 172 euro, portando risorse totali a 1,7 miliardi di euro. Un passo avanti importante che riconosce il valore di infermieri, ostetriche e amministrativi, migliorando le condizioni di lavoro e rafforzando il sistema sanitario nazionale. Questa novità segna un nuovo capitolo per il settore, ma ancora alcune sigle restano incerte.

16.15 E' stato firmato il contratto del comparto Sanità. La platea interessata è composta da 581mila professionisti, tra infermiere,ostetriche e amministrativi. Sono previsti aumenti medi tra 150 e 172 euro mensili. Si tratta di 1,5 miliardi, più altre risorse stanziate per i Pronto Soccorso e le indennità di specificità per un totale di 1,7 miliardi di euro. L'accordo è stato firmato dai sindacati. Ad eccezione di Cgil e Uil che non hanno firmato il nuovo contratto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it