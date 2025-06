Sanità Giuliano UGL | La firma del contratto è buon segnale ma ora continuiamo a lavorare

Sanit224 Giuliano UGL celebra con entusiasmo la firma del Contratto Collettivo Nazionale 2022-2024, un traguardo fondamentale per il comparto Sanità. Questo accordo, che finalmente riconosce un aumento salariale concreto, segna un passo avanti importante per tutti gli operatori sanitari italiani. Tuttavia, come sottolineato da Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale UGL, non ci fermiamo qui: il lavoro continua per garantire diritti e miglioramenti costanti al personale del SSN.

"Accogliamo con soddisfazione la firma della pre-intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Sanità 2022-2024, che riconosce finalmente un aumento salariale concreto e doveroso ai tantissimi operatori sanitari del nostro Paese. Un risultato atteso e meritato, che rappresenta un passo in avanti importante dopo mesi di stallo per tutto il personale del SSN". A dichiararlo è Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale UGL Salute, che ha così commentato l'intesa che prevede un aumento medio di 172 euro mensili per oltre 580mila dipendenti del Servizio sanitario nazionale, insieme a misure per la valorizzazione delle competenze e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

