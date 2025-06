Sanità accordo Aran-sindacati sul rinnovo del contratto | aumenti fino a 172 euro al mese

Un importante passo avanti per il settore sanitario: l’accordo tra Aran e sindacati di categoria garantisce aumenti fino a 172 euro al mese per oltre 580mila dipendenti non medici del Servizio Sanitario Nazionale. Questa intesa segna un risultato significativo, riconoscendo il valore e l’impegno di chi lavora ogni giorno per la salute pubblica. Ma quali saranno le future sfide e opportunità? Restate con noi per scoprirlo.

(Adnkronos) – C'è l'accordo tra l'Aran e i sindacati di categoria per il rinnovo del contratto 2022-2024 del comparto sanità che riguarda oltre 580mila dipendenti non medici del Servizio sanitario nazionale. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, l’intesa è stata firmata da Fials, Cisl, Nursind cui si è aggiunto il Nursing Up. Cgil e Uil invece . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

